Le tout nouveau Jardin de l’île au Jardin botanique de Meise : une promenade insolite sur l’eau

Le Jardin botanique de Meise est un lieu de deux siècles d’expérience avec les plantes. L’histoire du Jardin botanique remonte à 1797, de sorte qu’il fête cette année son 225e anniversaire. Véritable festin pour les sens, le Jardin botanique s’étend sur 92 hectares de nature avec de nombreux bâtiments historiques, dont des serres majestueuses, un château avec une tour du XIIe siècle. Le Jardin botanique gère l’une des plus grandes collections de plantes vivantes d’Europe avec près de 18.000 espèces végétales venues du monde entier. Celles-ci constituent non seulement une attraction pour les visiteurs du monde entier, mais aussi un outil scientifique et horticole de niveau mondial. Les scientifiques étudient la diversité des plantes, des champignons et des algues, de l’Antarctique aux forêts tropicales du Congo.