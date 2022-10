Le tout dernier document signé par John Lennon en vente aux enchères

Un document juridique datant du jour de l’assassinat de John Lennon va être proposé aux enchères.

La salle de ventes Gotta Have Rock And Roll la mettra à disposition aujourd’hui même, 5 octobre.

D’après la description officielle, John Lennon aurait signé ce document de procuration après que son comptable Barry Nichols le lui ait envoyé.

Le document lui assurait le droit de vote dans toutes les décisions des Beatles, et confirmait qu’il désignait quelqu’un d’autre pour voter à sa place lors de l’assemblée annuelle des Beatles avec Apple Corps Limited le 17 décembre 1980.

John Lennon avait signé le document quelques heures à peine avant d’être abattu et assassiné par Mark Chapman à New York, devant son appartement, neuf jours avant la réunion.

"Ce qui rend cette lettre spéciale est qu’elle a été signée par Lennon le 8 décembre 1980, le jour où il a été tué" peut-on lire sur le site de la maison de vente aux enchères. " C’est probablement le dernier document juridique signé par Lennon ".

" C’est un incontournable pour les Beatles ou les collectionneurs d’autographes. Livré avec une lettre d’authenticité de Frank Caiazzo et un certificat d’authenticité Gotta Have Rock & Roll."

Le document signé devrait se vendre entre 50 000 $ et 70 000 $, avec une offre de départ de 30 000 $. Vous pouvez voir la lettre sur le site Gotta Have Rock and Roll.

John Lennon avait apposé sa signature une deuxième fois cet après-midi-là, dédicaçant une copie de son cinquième album avec sa femme Yoko Ono, Double Fantasy, à la demande de son tueur, quelques heures avant que Chapman ne l’abatte. Lorsque l’album a été mis aux enchères en 2020, il s’est vendu à 900 000 $.

Ce dernier s’est vu d’ailleurs refuser le droit de se présenter à la Cour pour la 12e fois.

La dernière audience à laquelle il a pu participer a eu lieu à la fin du mois d’août, sans écho dans la presse pour le moment. Mais dans un communiqué, on peut seulement lire : "À la suite d’un entretien avec la Commission des libérations conditionnelles le 31 août 2022, M. Chapman s’est vu refuser la libération avec une retenue de 18 mois. Sa prochaine audition pourra avoir lieu en février 2024".

En 2020, il s’était encore vu refuser la libération conditionnelle et au cours de l’audience, Chapman a déclaré qu’il méritait la peine de mort pour son crime choquant et a expliqué qu’il avait tué John Lennon, qui avait alors 40 ans, uniquement pour "la gloire."