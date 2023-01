Le tout dernier concert de Jeff Beck avec Johnny Depp

On apprenait cette semaine la disparition du guitar hero Jeff Beck, à l’âge de 78 ans. Depuis, de nombreux hommages ont afflué de toutes parts dans le monde musical, comme ceux de Brian May de Queen, Mick Jagger des Rolling Stones, David Gilmour de Pink Floyd, Jimmy Page de Led Zeppelin, et beaucoup d’autres.

Parmi les hommages rendus, ceux, aussi, de tous ses fans, qui ont ressorti des extraits vidéo du dernier concert du guitariste. Il s’agit d’un live que l’artiste donnait au Grand Sierra Resort à Reno le 12 novembre dernier, dans le cadre de sa tournée avec Johnn Depp et leur album commun, 18, sorti en juillet 2022.

Ce projet était constitué de quelques reprises qu’on peut redécouvrir en live ci-dessous, comme "Isolation" de John Lennon, "Caroline No" de Brian Wilson ou encore "Little Wing" de Jimi Hendrix.

Il y avait aussi quelques morceaux originaux : ‘Cause We’ve Ended As Lovers’et ‘This Is A Song for Miss Hedy Lamarr’, écrit par Johnny Depp.