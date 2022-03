Le tout dernier concert de Genesis, avec Peter Gabriel dans la salle

Le concert d’adieu de Genesis a eu lieu ce 26 mars à l’O2 Arena de Londres, avec sur scène Phil Collins, Mike Rutherford et Tony Banks, mais aussi leurs musiciens de tournée Daryl Stuermer, Nic Collins, Daniel Pearce et Patrick Smyth.

Alors qu’ils avaient démarré leurs activités à Charterhouse School, dans le Surrey, en 1967, ce concert marque la fin de 55 ans de carrière.

Pour l’occasion, ils avaient sélectionné 23 titres, dont " I Can’t Dance ", " Mama ", " Turn It On Again ", " No Son Of Mine " et " Invisible Touch ".

Juste avant de jouer " Land Of Confusion ", Phil Collins a annoncé au public qu’il s’agirait du tout dernier concert de Genesis. Alors que la foule les applaudissait, le chanteur a pris un air pensif et a ajouté " et ensuite, nous ferons de vrais métiers ".

Plusieurs stars ont été remarquées dans l’assemblée et notamment le frontman originel, Peter Gabriel. Il avait quitté la formation en 1975 et n’a plus joué avec eux depuis les retrouvailles de 1982.

Pendant le show, Phil Collins a d’ailleurs précisé à la foule que Peter Gabriel était là et que c’était lui qui avait crié depuis son siège qu’il voulait entendre " Supper’s Ready ".

Peter Gabriel et Phil Collins ont ensuite partagé une photo après le show, avec leur ami et collaborateur de longue date du groupe, Richard McPhail.