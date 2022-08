Le tournoi de tennis des JO de Paris 2024 se jouera à Roland-Garros du 27 juillet au 4 août

Les Jeux Olympiques de Paris, c’est déjà dans deux ans et les contours de ceux-ci se dessinent donc petit à petit. Les lieux et les dates des différentes compétitions commencent à être annoncés et ce lundi c’est le tournoi de tennis de ces JO 2024 sur lequel les organisateurs ont levé le voile.

Un des tournois les plus célèbres de la planète se déroulant dans la capitale, quoi de plus normal que de voir la petite balle jaune être tapée dans les installations mythiques de Roland-Garros.

La terre battue parisienne accueillera donc les joueurs à la conquête d’une médaille olympique du 27 juillet au 4 août 2024 pour une grande bataille à la succession de la Suissesse Belinda Bencic et de l’Allemand Alexander Zverev.