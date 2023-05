Le tournoi de Basket 3X3 le plus dingue débarque à Bruxelles accompagné d'un Dunk Contest à ne pas manquer

Les qualifications sont terminées et comme nous avions pu déjà te l'annoncer la finale de ce tournoi hors nomres aura lieu le samedi 27 mai 2023 à Bruxelles.

Les meilleures équipes 3x3 de Belgique s'affronteront lors de cette finale belge du Red Bull Half Court sur le terrain de basket Mehdi Bouda, au cœur de Bruxelles.

Au programme également, des concerts live des rappeurs Dikke et Geeeko, un concours de dunk animé par TARMAC, des workshops de breaking (avec Tiro) et de street art, et pour les plus audacieux, un défi contre Dušan Bulut, le meilleur joueur de basket 3x3 au monde ! Info importante ... c'est gratuit !

Six équipes masculines et quatre équipes féminines vont se battre pour le titre pour remporter donc un billet pour la finale mondiale qui aura lieu plus tard dans l'année à Belgrade, en Serbie.

Comme repris ci-dessous, TARMAC en partenariat avec Red Bull organise un Dunk Contest (powered by Tarmac) avec des beaux prix à la clé et un jury comme il se doit !

Les inscriptions pour les différents concours se feront sur place et sont bien entendu FREE OF CHARGE !