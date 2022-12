Le tournaisien Olivier Vandecasteele condamné à 28 ans de prison en Iran

La famille du Tournaisien Olivier Vandecasteele, travailleur humanitaire en Iran et qui y est détenu depuis des mois, a confirmé mercredi matin que celui-ci a été condamné par un tribunal iranien à 28 ans de prison.

Via un communiqué transmis par le porte-parole de la famille, Olivier Van Steirtegem, les proches du Belge indiquent avoir appris cette nouvelle à l’occasion de la rencontre qui a eu lieu mardi entre eux et plusieurs membres du gouvernement fédéral, dont le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) et le ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Le cabinet de ce dernier indique que le ministre répondra à une question à ce sujet dans l’après-midi à la Chambre, en commission Justice.

Mardi, le cabinet du Premier ministre avait précisé avoir assuré à la famille que le gouvernement "continue d’explorer toutes les voies possibles menant à un retour d’Olivier Vandecasteele en Belgique".