Le Tournaisien Louis Mariage remplace Marie-Colline Leroy à la Chambre

Louis Mariage reprend le siège de Marie-Colline Leroy à la Chambre, a annoncé le coprésident d’Ecolo Jean-Marc Nollet dimanche à l’occasion du Conseil fédéral d’Ecolo.

Le parlement interne des verts francophones a désigné l’Hennuyère comme remplaçante de Sarah Schlitz au poste de secrétaire d’État à l’Égalité des genres, des chances et à la Diversité. Deuxième suppléant sur la liste fédérale Ecolo en 2019 dans le Hainaut, Louis Mariage, devient dès lors député fédéral.

"Si on m’avait parlé de ça il y a une semaine…"

Une surprise totale pour le Tournaisien de 29 ans : "Complètement. Si on m’avait parlé de ça il y a une semaine, j’aurais été dubitatif. Mais c’est arrivé, c’est comme ça. J’ai encore quelques obligations professionnelles, mais j’essaie d’être disponible le plus vite possible pour faire avancer les projets qu’Ecolo porte au Parlement fédéral".

Cela fait une petite dizaine d’années que Louis Mariage a commencé à militer pour Ecolo. "J’ai commencé chez les jeunes et puis j’ai participé aux dernières élections locales et régionales". Professionnellement, il travaillait jusqu’ici dans le secteur de la santé mentale. "Je suis coordinateur d’un projet pilote qui vise à permettre à toute la population d’avoir accès à des soins psychologique à tarif réduit".

"Porter la voix d’une génération"

Une année de mandat à la Chambre, ce sera court "pour imprimer un travail de fond sur le long terme", poursuit celui qui est actuellement coprésident d’Ecolo Picardie. "Néanmoins, j’arrive dans quelque chose qui est déjà en cours. Ce que j’aurai à cœur, c’est de porter la voix d’une génération qui va être confrontée à des changements majeurs de notre société."