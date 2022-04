Le Tournai Jazz Festival se dédouble pour son 10e anniversaire

On est en janvier 2012. La première édition du Tournai Jazz Festival voit le jour à la maison de la culture, à l’initiative d’un expert-comptable local, Geoffrey Bernard. L’affiche est alléchante : Toots Thielemans, Philip Catherine, Eric Legnini, David Linx... La crème du jazz belge ! Le public répond : un total de deux mille festivaliers en trois jours.

Du coup, on remet ça en 2013. Et, depuis, la manifestation n’a cessé de grandir, pour devenir l’une des plus importantes du genre en Belgique, tant en termes de public - jusqu’à 10 000 personnes - que de programmation. Citons les venues de Manu Katché, Youn Sun Nah, Avishai Cohen (contrebasse), Barbara Hendricks, Kenny Garret, Richard Bona, Dhafer Youssef, Dani Klein, CharlElie Couture, Michel Jonasz, Lisa Simone, Rhoda Scott, Stacey Kent, Thomas Dutronc, Jan Garbarek…