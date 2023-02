Le Tournai Jazz Festival dévoile l'affiche de sa 11e édition

Axelle Red, Rhoda Scott, Dhafer Youssef, Eric Legnini... seront à l'affiche du 11e Tournai Jazz Festival, ont annoncé jeudi les organisateurs de l'événement. Les concerts auront lieu les 20, 21 et 22 avril prochains. La billetterie s'ouvrira le mardi 7 février.

Après une édition 2022 exceptionnelle, lors de son 10e anniversaire, le Tournai-Jazz-Festival sera plus "léger" cette année. "En 2022, en raison des travaux à la Maison de la Culture et à la Halle-aux-Draps, des surcoûts importants ont été générés. Il faut digérer tout ça", explique d'emblée Geoffrey Bernard, le président-fondateur du festival. "Du coup, l'édition 2023 ne durera que trois jours et se tiendra à la Maison de la Culture, comme lors des premières éditions. Les concerts payants auront lieu dans la grande salle de 750 places modernisée tandis que les concerts gratuits prendront place dans le hall aménagé en club de jazz géant", assure le président.

On parlera pour 2023 d'une édition de transition car l'idée des organisateurs est de retrouver en 2024 le centre-ville et de relier à nouveau des salles emblématiques. "On retrouvera le Magic Circus, indissociable notamment de la soirée Frit'Jazz sur laquelle nous faisons l'impasse cette année, mais aussi la Halle-aux-Draps, le futur Carré Janson et la cathédrale. Nous retrouverons aussi le concept 'jazz en ville' avec des concerts en rue et chez l'habitant, ainsi que des expositions… Évidemment, tout cela va nous manquer cette année", précise Geoffrey Bernard.