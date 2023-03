Le tourment du carillonneur : "Personne n’écoute, mais tout le monde m’entend, il faut accrocher l’oreille"

Accrocher l’oreille et le cœur

"En jouant du carillon, on fait partie de la vie culturelle du lieu où on joue. Parce que tout le monde t’entend. Personne n’écoute, mais tout le monde m’entend. C’est intéressant, parce qu’il faut essayer d’accrocher l’oreille du passant, en jouant des choses qu’il puisse reconnaître, ou dire 'Ah, ça, j’ai déjà entendu', ou 'Ah, ça, c’est beau'. Faire partie de la vie culturelle locale, c’est très gratifiant", reprend Patrice Poliart, parfois agréablement surpris par les commentaires positifs d’inconnus qui le reconnaissent dans la rue comme le carillonneur. "Dans le monde des musiciens, à part les carillonneurs, personne ne peut dire qu’il joue pour tout le monde. Quand on va au concert, on paie sa place. En plus, c’est un nombre toujours limité. Ici, c’est un nombre illimité, et ça, ça me plaît", confie-t-il.