Le tourisme sportif au défi du réchauffement climatique.

Selon une enquête menée en juillet pour le ministère des Sports, 34% des Français ont eu des vacances sportives en 2022 et 62% l'envisagent. Un sur deux choisit sa destination en fonction des activités de plein air qu'il y trouvera et plus des trois quarts des vacanciers sportifs optent pour un séjour en France (78%), la région Auvergne-Rhône-Alpes étant de loin la plus fréquentée. La randonnée reste en effet l'activité la plus pratiquée, devant la natation et le vélo.

Jean-Virgile Crance, président de la Confédération des acteurs du tourisme, y voit "un besoin de reconnexion à la nature". "Désormais, les gens découvrent des territoires grâce au sport et c'est une très bonne nouvelle parce qu'on a une marge de progression importante dans des territoires qui ne sont pas des têtes de gondole du tourisme aujourd'hui", poursuit-il.

Face à cette nouvelle appétence des Français, Denis Ulanga, directeur de l'Agence départementale du tourisme des Pyrénées-Atlantiques, pose la question de la "dispersion" des pratiques.

"L'après-confinement a été une période révélatrice des sites qui peuvent être touchés par la surfréquentation."

Il s'interroge aussi sur la nécessité de quotas pour concilier sport et nature, notamment lors d'événements sportifs majeurs. En ce sens, l'Ultra trail du Mont-Blanc, pointé du doigt pour son impact environnemental, est "à la fois un contre-exemple" en termes d'empreinte écologique "et un formidable outil de promotion des activités de pleine nature", analyse Virgile Caillet.