Le tourisme local est toujours en vogue malgré la fin de la pandémie.

Boosté par les restrictions de déplacement au moment de la crise sanitaire, le tourisme local reste une formule de vacances qui séduit une majorité de Français. A peine un quart d'entre eux partiront à l'étranger cet été. Cette tendance n'est pas une spécificité locale, elle concerne aussi les Américains et les Italiens.

C'est l'heure de plier bagage et de profiter de l'été ! Si les comparateurs de vols et les voyagistes en ligne tels que LastMinute.com et eDreams se passent le relais pour indiquer les destinations à l'étranger qui ont le plus la cote en juillet et en août, les vacances ne vont pas obligatoirement de pair avec un passage aux frontières. Car 55% de Français resteront bel et bien dans leur pays pour vivre leurs congés estivaux. C'est le résultat d'une étude de l'institut Yougov pour le distributeur de magazines et de journaux numériques Readly*.