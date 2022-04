Le tourisme local a toujours la cote, malgré la réouverture des frontières.

Au plus fort de la crise sanitaire, on a parlé de "revenge travel", cette envie effrénée de rattraper le temps perdu en imaginant enchaîner les projets de voyages dès lors que les frontières rouvriront. Nombre de touristes ont confié leur nostalgie de leurs escapades passées, et même de leurs diverses expériences à bord des avions, certaines compagnies aériennes n'hésitant pas à les embarquer pour de simples tours au-dessus des aéroports... On aurait donc pu croire qu'avec la généralisation de la vaccination et l'assouplissement des restrictions sanitaires dans de nombreux pays, les voyageurs auraient sauté sur la moindre semaine de congés pour s'engouffrer dans un avion.