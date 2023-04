Le tourisme lent a la cote : portrait d’une agence namuroise spécialiste des voyages en train

C’est à la naissance de leurs enfants qu’Estelle Nicolay et Fabian Pirard ont décidé de voyager différemment, moins loin, et surtout, plus sereinement. Petit à petit, de coups de main aux copains en conseils aux voisins désireux de tenter l’expérience du voyage en train, l’idée de créer une agence est née.

La lecture du paysage ferroviaire est très compliquée, nous, on le maîtrise, on permet à de nouveaux voyageurs d’oser le voyage en train.

Les limites sont d’abord celles du réseau : "Quand on voyage en train, il ne faut pas se dire je veux aller là-bas en train. Nous, on ne peut pas placer des rails. Par contre, je veux voyager en train, où est-ce que je peux aller ? Il faut renverser sa façon de penser" explique Estelle Nicolay.

Avec leurs enfants, les aventuriers ont parcouru les 18 itinéraires qu’ils proposent. Ce qui permet d’éviter à leurs clients les mauvaises surprises, par exemple se retrouver dans une gare durant quatre heures avec des enfants sans la possibilité de se restaurer.

Le rail n’est plus seulement un moyen de transport, mais le début de l’aventure.

Pour Fabian, voyager en train, c’est aussi voyager plus longtemps. "Le train permet d’allonger ses vacances avec le même nombre de jours de congé, le voyage démarre dès la fermeture de la porte de la maison. Prendre le train ou le bus pour se rendre à la gare, c’est déjà switcher en mode vacances, sans période de transition en avion ou en voiture où on tourne le dos aux enfants, on est nerveux, etc. Le train permet de rester connecté avec sa famille tout au long du voyage."

Estelle enchaîne : "On va retrouver du temps, de la rencontre, et profiter du voyage dès que l’on quitte la maison, on va se déconnecter de la vie quotidienne, du rush, immédiatement."

Reste la question du coût. Le train a la réputation d’être onéreux. "C’est une réflexion que l’on entend souvent" confirme Fabian. "Mais on essaie d’optimiser, de passer une nuit dans le train pour éviter une nuit d’hôtel, on n’a pas de coûts cachés comme l’essence, les navettes ou les parkings. Si on prend la totalité, ça ne coûte pas beaucoup plus cher que le voyage traditionnel."

"Cela dépend surtout du niveau de vie du pays" poursuit Estelle. "Pour 10-12 jours en Slovénie, pour une famille de quatre personnes, il faut compter environ 3500-4000 euros, logement, train, tout compris. La Suède sera logiquement plus chère. On tourne plutôt autour de 175-200 euros par personne et par nuit."

En 2022, les clients de l’agence ont parcouru 672.000 kilomètres à travers l’Europe.

Pour découvrir le reportage vidéo sur notre page Facebook, c’est ici !