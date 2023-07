Le tourisme de masse en Belgique n'est pas sans conséquence pour les réserves naturelles

Depuis la crise Covid, les Belges redécouvrent les réserves naturelles et les rivières du pays. Un engouement qui ne va pas toujours de pair avec respect de la nature. Et la Wallonie est bien décidée à renforcer les règles.

Au Fondry des chiens, au cœur du nouveau parc national de l’entre Sambre et Meuse, les visiteurs affluent mais ne sont pas toujours conscients de la fragilité de l’écosystème. "Il n’est pas permis de s’installer sur la pelouse calcaire et pourtant certains y dressent carrément des tentes pour y passer la nuit", raconte Francois Delacre, chef de cantonnement de Viroinval du département de la nature et des forêts (DNF). Pour tenter de mieux canaliser les visiteurs, les gestionnaires vont placer barrières et potelets sur les chemins pour guider les gens et les empêcher de franchir certains passages.

Mais parfois, les règles ne suffisent pas. "Quand vous avez des centaines de personnes qui viennent s’installer, faire un barbecue ou quoi, vous avez un biotope bien spécifique au cours d’eau qui disparaît", explique Stéphane Pierret, agent DNF du triage de Houyet.

Les agents répètent inlassablement les règles, dressent des centaines de procès-verbaux par jour, et font face à des gens pas toujours coopérants. Mais comme le rappelle Natacha Debruxelles, agent DNF pour la direction de Dinant, si "un comportement individuel à un moment T ne commet pas d’impact significatif sur la biodiversité, c’est la conjonction de ces effets individuels qui doit être prise en compte", et qui n’est pas sans conséquence pour l’environnement.

Dans la réserve naturelle de Furfooz, on a opté pour une entrée payante, un nombre de visiteurs limité, et même une réservation obligatoire les jours de grande affluence. Malgré cela, le nombre de visiteurs n’y diminue pas.