Le Tourbillon de la vie, une histoire d'amour et de cinéma

Aujourd’hui dans L’Air de temps, retour sur une chanson qui est un sublime accident. Rien ne la destinait au grand public, et c’est le cinéma qui la rendra célèbre. Jules et Jim, un film emblématique dans lequel résonne la voix parlée de sa légendaire interprète, Jeanne Moreau.

La voix de Jeanne Moreau ouvre le célèbre Jules et Jim de François Truffaut, film phare du cinéma de la nouvelle vague avec en tête d’affiche le trio Jeanne Moreau, Oskar Werner et Henri Serre.

Jules et Jim n’est pas seulement un film qui marquera l’histoire du cinéma, mais c’est aussi un tournant dans la carrière de Jeanne Moreau, et dans la petite histoire de la chanson francophone. Alors que le film a commencé depuis 59 minutes et 15 secondes, la chanson résonne.

Une guitare, Jeanne Moreau et deux auditeurs : voilà comment Le Tourbillon de la vie arrive pour la première fois à nos oreilles, alors que ce titre n’était même pas destiné à être dans le film.

L’auteur-compositeur de ce titre est en fait un peintre, Serge Rezvani, un ami du couple que formait à l’époque Jeanne Moreau et Jean-Louis Richard, et il disait de lui-même qu’il jouait très mal de la guitare et qu’il était incapable de chanter les chansons des autres. Donc le peintre grattait les cordes de sa guitare et chantait uniquement devant ses amis. Dans un livre d’entretien qui lui est consacré, intitulé Le Tourbillon de ma vie, Serge Rezvani nous dit ce que Jeanne Moreau gardait secret, à savoir que cette chanson est à l’origine d’une taquinerie.

C’est une chanson que j’ai écrite en 1954 pour me moquer gentiment de Jeanne, qui n’a de cesse de se séparer de Jean-Louis et de retomber dans ses bras. Bien des années plus tard, en 1961, François Truffaut me demande si je peux lui donner une chanson pour le film qu’il veut tourner avec Jeanne. Lula a eu l’idée du Tourbillon.

Dans le film Jules et Jim, Jeanne Moreau inverse les paroles : se retrouver est inversé avec se réchauffer. Dans un sourire, elle fait signe au réalisateur qu’elle s’est trompée, et Truffaut trouve ça tellement charmant et spontané qu’il a gardé la prise telle quelle.

Le film sort et il est évident pour la profession que l’actrice est faite pour la chanson. On en veut encore et encore, et donc, toujours avec son ami le peintre Serge Rezvani, qui ne devait pas être auteur-compositeur, elle sort deux albums, en 1963 puis en 1966, dont la délicatesse parle d’elle-même.

Jules et Jim est sorti au cinéma il y a 61 ans. Une mélodie qui n’était pas destinée à nous parvenir, et qui a fait son chemin.