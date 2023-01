"Le tourbillon de la vie" de Jeanne Moreau : un hymne à l'homosexualité féminine ?

Bassiak-Rezvani qui, après ce coup d’essai, livre à Jeanne Moreau d’autres chansons comme la mémoire qui flanche aussi célèbre que Le tourbillon, même si Jules et Jim reste une référence absolue pour beaucoup de cinéphiles, et notamment par beaucoup d’Anglo-saxons qui y voient la quintessence du chic français.

On cite très souvent Jules et Jim comme un film exemplaire ou comme un fétiche. Neil Hannon du groupe The Divine Comedy chantait d'ailleurs Jeanne can’t choose between the two / Cause Jule is hip / And Jim is cool.

Pour rappel, Jules et Jim raconte une histoire d’amour à trois, entre une femme et deux hommes. La chanson du film, Le tourbillon, devient un tube lorsqu’elle paraît en format 45 tours, et elle connaît un destin tout à fait inattendu jusqu’à cette fameuse soirée de 1995, celle de la cérémonie d’ouverture du festival de Cannes, durant laquelle Vanessa Paradis interprète la chanson face à la présidente du jury, Jeanne Moreau. Cette dernière, complètement époustouflée devant Paradis, la rejoint dans la mélodie pour cet instant suspendu, entré depuis dans la mythologie de Cannes.