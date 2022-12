"Le Tour Du Monde en 80 stades" – Livre de Vladimir Crescenzo

Vladimir Crescenzo explique qu’il ne s’est pas concentré sur les grands stades du monde. "A part le Maracana car la vue est assez jolie et l’histoire est intéressante, les autres ne sont pas des grands stades. Pour sélectionner 80 stades, il a fallu écumer plus d’une centaine de stades, aller farfouiller partout sur la planète pour essayer de trouver 80 terrains spectaculaires de par leur environnement naturel."

Il continue en disant qu’il a travaillé en collaboration avec des photographes sur cet ouvrage. "Je ne les aie pas tous visités moi-même. Mais j’ai travaillé en collaboration avec des photographes du monde entier. C’est ce qui est intéressant car ils connaissent plutôt bien l’environnement autour de ces stades. Il a fallu en laisser sur le côté pour réaliser le livre. Et surtout trouver un équilibre entre les photos et les histoires que je raconte à l’intérieur."

Enfin, il répond à la difficile question, de son "préféré" au sein de cet ouvrage. "Il y en a un à Marseille, la ville dont je suis originaire donc sentimentalement il compte pour moi." Il termine, "il y en a un autre auquel je tiens beaucoup, le "Pago Park Soccer Stadium" en Samoa américaines. Je bosse sur un projet depuis plusieurs années, qui est d’aller jouer la Ligue des champions d’Océanie avec le club de Pago Pago. C’est aussi très sentimental et ça me tenait à cœur de raconter leur histoire, de mettre en avant un football que personne ne connaît. Finalement, c’est ce que l’on retrouve tout au long du livre et c’est l’idée principale de l’ouvrage."