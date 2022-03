« Le tour du livre » : un road-movie documentaire à la rencontre de la poésie

Fervent amateur des mots et de la poésie, Maxime Coton a publié son premier recueil de poésie en 2004, à 18 ans, devenant alors le plus jeune poète belge publié chez un éditeur professionnel. Sa conviction est que la poésie n’est pas qu’affaire de livre. Elle est aussi un rapport aux autres, une manière de voir le monde. Maxime Coton le poète est aussi un réalisateur qui aime filmer et écouter les gens et ce qu’ils ont à nous dire.

Ecrit à la première personne, son film nous donne à voir son périple peuplé de rencontres inattendues et évidemment poétiques. Il nous interroge sur cette question qui le taraude : " au fond, qu’est cette chose essentielle que l’on nomme poésie ? ". Le kaléidoscope des réponses récoltées nous rappelle le pouvoir de la poésie à réenchanter nos vies, si on prend la peine de s’y attarder. Cela donne un film d’une élégance modestie, spontané et souriant, léger et sensible et qui fait du bien.

Produit par Bruit Asbl en coproduction avec la RTBF