Le Tour du Centre pour occuper les jours blancs tout en découvrant sa région

Emilie Minguet, enseignante en 6e primaire le constate chaque année : de nombreux élèves ne viennent plus à l’école lors de ces "jours blancs". "Pour ceux qui sont là, on essaye de faire des jeux mais ce n’est pas évident de trouver des activités", concède-t-elle. Ce Tour du Centre à vélo, c’est pour elle une occasion de finir l’année et le cycle du primaire (puisque ses élèves sont en 6e) en beauté en alliant sport, convivialité et découverte de sa région.

Du côté des élèves aussi on est ravis. Il y a les cyclistes aguerris comme Matteo qui trouvent que le peloton n’avance pas assez vite. "D’habitude, je roule à du 30 km/h de moyenne et là on est à du 12, c’est donc vraiment tranquille", explique le jeune cycliste qui fait de la compétition.

Cyrielle, elle, a plus de mal. "C’était vraiment une épreuve pour moi, c’était long et dur. Je suis contente d’avoir fini", concède Cyrielle, fière d’avoir parcouru 17 km sans s’arrêter.

A la fierté se mêle le plaisir de découvrir sa région. Esteban ne connaissait l’ascenseur à bateaux de Strépy-Thieu que le loin : "Je le voyais à chaque fois avec papa quand on passait en voiture sur l’autoroute. Mais là, je l’ai vu de près, je n’imaginais pas qu’il était aussi grand."