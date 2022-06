Le Tour du Benelux n'aura pas lieu cette année en raison de la "pression du calendrier cycliste"

Le Tour du Benelux, course cycliste par étapes du calendrier WorldTour qui devait se tenir du 29 août au 4 septembre, n'aura pas lieu cette année.

Les organisateurs l'ont annoncé ce mardi dans un communiqué, expliquant qu'il s'agit de "la seule solution afin d'éviter des problèmes liés à un calendrier cycliste surchargé, surtout au niveau logistique et médiatique."

L'organisation va se mettre à la recherche d'une "meilleure date" en 2023 en compagnie de l'UCI et des deux fédérations cyclistes nationales.

La planification des heures d'arrivée et des retransmissions télévisées pose aussi des "problèmes insolubles", selon l'organisation. "Les heures de diffusion des autres courses au même moment auraient contraint l'organisation à prévoir des heures d'arrivée qui deviendraient inintéressantes pour les supporters et invités sur place, de même que pour les téléspectateurs. Cela engendrerait également pour les équipes des heures de départ et des déplacements impossibles."

"Il s'agit d'une décision nécessaire et la seule solution pour éviter des problèmes", a déclaré Christophe Impens de l'organisateur Golazo. "Toutes les parties concernées vont profiter de l'occasion pour travailler à un Benelux Tour meilleur et plus fort encore pour les années à venir."

Le Tour du Benelux, qui existe depuis 2005, attire généralement un beau plateau, comme le témoigne le palmarès qui comprend notamment Tim Wellens (2014-2015), Niki Terpstra (2016), Tom Dumoulin (2017), Matej Mohoric (2018), Laurens De Plus (2019), Mathieu van der Poel (2020) ou encore Sonny Colbrelli, vainqueur l'an passé devant Matej Mohoric et Victor Campenaerts.