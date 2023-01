Le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, la Grande Boucle : les grands objectifs de Mathieu Van der Poel en 2023

Le Néerlandais de 27 ans inaugurera sa saison en Italie, aux Strade Bianche, où il s’était imposé en 2021, avant de se lancer dans Tirreno-Adriatico et pour la première fois à Milan-San Remo où il s’était classé 3e l’an dernier. Il basculera ensuite dans le programme des classiques belges et visera une troisième victoire au Tour des Flandres après 2020 et 2022. Paris-Roubaix est également annoncé à sa fin de programme des classiques. Van der Poel se concentrera ensuite sur le Tour du Suisse en guise de préparation pour le Tour de France qu’il avait quitté en 2021 au terme de la huitième étape et en 2022 lors de la onzième étape. "Le Tour sera un objectif cette année, le but sera d’aller jusqu’à Paris, de viser des étapes, ce que je préfère par rapport à la lutte pour le maillot vert", a ajouté le Néerlandais. "Les championnats du monde sur route de Glasgow (du 3 au 13 août) arriveront très vite après le Tour de France. J’ai déjà couru les championnats d’Europe là-bas et je connais donc bien de parcours. Il convient bien aux coureurs de classiques. Ce sera donc aussi un objectif".