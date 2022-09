Le tour de Namur en Vespa

Vous nous connaissez, on ne rate pas une occasion de célébrer la douceur de vivre namuroise. Une douceur si douce qu’on pourrait presque risquer l’assoupissement ! Pour nous réveiller tout ça, on vous propose d’explorer les parages de Namur sur un légendaire scooter italien ! Vavavoum sur les hauteurs de la citadelle, moteur ronflant parmi les plus jolis villages de la région, la Vespa est un mode de transport délicieux pour baguenauder dans le namurois : avec tout un groupe de copains, ou votre amoureux que vous prenez en croupe (voire tout seul, parce que parfois ça fait tellement de bien) ! Cette jeune entreprise basée à Jambes (Namur) propose plusieurs circuits à partir de 62€ toute l’année, avec des options aussi désirables que des haltes gourmandes ou des nuitées originales… On vous fournit le casque, le GPS et le roadbook – et vogue le scooter !