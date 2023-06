Le Tour de France : une "tribune médiatique" à double tranchant pour le climat

Du 1er au 21 juillet, le peloton s’élancera sur les routes du mythique Tour de France. Formidable caisse de résonance pour toutes les revendications, le Tour de France, qui commence samedi, se prépare cette année encore à des actions de militants écologistes, alors que la question du changement climatique s’invite de manière de plus en plus aiguë dans le cyclisme et le sport en général.

Des actions militantes devenues récurrentes

Trous de golf bouchés, Grand Prix de Formule 1 chahutés, matches de tennis et même parties de snooker interrompus… Les événements sportifs sont régulièrement visés par des activistes alertant sur l’urgence climatique. Le cyclisme a ceci de particulier qu’il est à la fois un moyen de transport propre et une activité inévitablement polluante au plus haut niveau.

"On prend l’avion tout le temps. Les camions des équipes vont sur les courses. Il y a les caravanes publicitaires et toutes les voitures suiveuses. C’est souvent un immense cortège. Notre métier n’est pas très vertueux sur le plan du climat", estime le coureur allemand Simon Gescke qui est devenu végan, "ma manière d’agir", dit-il.

Avec sa caravane, ses gadgets promotionnels déversés par millions, ses hélicos pour les invités et ses foules énormes, le Tour de France incarne, comme aucune autre épreuve cycliste, le paradoxe d’un sport qui est à la fois un outil de promotion des mobilités douces mais aussi un émetteur de carbone.

Amaury Sport Organisation (ASO), la société organisatrice du Tour, dit faire des efforts et renvoie vers un bilan carbone réalisé en 2021 qui a montré que les émissions (incluant les émissions indirectes) avaient baissé de près de 40% par rapport au précédent bilan effectué en 2013.