Le Tour de France : un événement mondial qui rassemble les foules depuis 1903

C'est en 1903 que la première édition du Tour de France a vu le jour. A sa création, personne n'aurait pu imaginer qu'elle connaitrait un tel succès. Cette première édition est un large succès populaire. Le public est au rendez-vous, de même que la presse qui publie en pleine page la photo du grand vainqueur le 24 juillet 1903. Le Tour de France redessine les frontières, participe au développement de l’industrie, à l’évolution du territoire, à l’essor du tourisme de masse et de la consommation à grande échelle.

Ensuite, vous pourrez voir ou revoir à 22h00 "Sur les traces d'Eddy Merckx" .Jean-Louis Lahaye retrace l'histoire du cyclisme, au travers de la vie et des exploits hors du commun d'Eddy Merckx. Tout en revenant sur la création du premier vélo jusqu'aux premiers vainqueurs du Tour de France, il suivra la vie et le palmarès d'une légende. Il va parcourir la Belgique et les sites qui font la renommée internationale de nos routes dans le monde de la petite reine