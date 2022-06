Le Tour de France sur la RTBF : tout savoir sur notre dispositif

En télé, toutes les étapes seront à suivre en intégralité du départ le 1er juillet à l’arrivée le 24. Les prises d’antenne se feront sur Tipik avant de passer sur La Une dès 13h40. Le duo Rodrigo Beenkens – Cyril Saugrain sera aux commentaires pour vous faire vivre les 21 étapes avec le dispositif habituel et notamment des interviews avant et après course.

À l’occasion de la septième étape qui s’élancera de Binche, la RTBF vous proposera une émission spéciale avant le départ. A noter également, le premier Tour de France féminin qui a lieu du 24 au 31 juillet sera diffusé sur la RTBF.