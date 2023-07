Le Tour de France pour les Nuls, guide pratique pour mieux comprendre

Dans un peloton on retrouve des coureurs avec des profils et des physiques très différents. Petit tour d’horizon des différents types de coureurs qui animent les courses

Le sprinteur, c’est le coureur qui a souvent les plus grosses cuisses du peloton. Il est plus lourd qu’un grimpeur. Il doit être puissant pour pouvoir réaliser une grosse accélération et supporter un effort intense. Les sprinteurs peuvent atteindre les 75 km/h. Il est souvent amené par un train. Plusieurs coureurs de son équipe forment une ligne. Le sprinteur se met dans le sillage de ses équipiers jusqu’au moment où il fournit son effort pour essayer de remporter le sprint final.

Le rouleur, c’est un peu le tracteur. C’est le coureur qui est capable de maintenir un rythme soutenu pendant de nombreux kilomètres. C’est souvent eux qu’on retrouve à l’avant du peloton. Leur mission est de donner le tempo au peloton, notamment pour aller chercher les coureurs échappés et pour emmener les sprinteurs vers le sprint final. Ce sont des coureurs qui se débrouillent également très bien dans les contre-la-montre, une épreuve où on roule tout seul avec son vélo et où on essaie de boucler une distance, le plus rapidement possible.

Le grimpeur, c’est le coureur au profil léger, mais qui doit dégager de la puissance pour pouvoir accélérer et qui doit être endurant pour avaler de longues ascensions en montagne. Un grimpeur doit également être à l’aise en descente.

Le puncheur, c’est la définition du coureur explosif. Celui qui est capable de laisser tout le monde sur place, sur une grosse bosse et qui est capable de produire de violentes accélérations pour faire exploser un peloton. Son terrain de prédilection ce sont les murs et les monts.

Le baroudeur, est un bon rouleur qui aime attaquer, rouler devant dans un petit groupe et tout faire pour éviter le retour du peloton. C’est un coureur qui aime prendre des risques et qui roule souvent à l’instinct, sans trop calculer.

Difficile de faire entrer chaque coureur dans une seule case, de nombreux animateurs du peloton cochent plusieurs cases et sont capables de briller sur plusieurs terrains… le vainqueur final du Tour de France doit être un bon grimpeur mais aussi un bon rouleur, pour ne pas perdre trop de temps dans le difficile exercice du contre-la-montre.