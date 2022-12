Le Tour de France partira de Florence en 2024, la fin d'une "incongruité"

"Partir de l'étranger, non seulement je l'assume mais je le revendique. Les forces de sécurité françaises seront énormément sollicitées en 2024, donc un grand départ de l'étranger peut aider", insiste Prudhomme.

Pour le Tour, c'est aussi l'occasion de célébrer le cyclisme italien, si riche, alors que 2024 marque le centenaire de la première victoire italienne dans la Grand Boucle, celle d'Ottavio Bottecchia en 1924.

"Au kilomètre zéro après Florence, on va passer devant le musée Gino Bartali (double vainqueur du Tour de France en 1938 et 1948). On passera aussi devant le lieu où repose Fausto Coppi. Il y aura un départ d'étape à Cesenatico où est enterré Marco Pantani. Il y a un lien évident avec la légende du cyclisme italien et ses champions", souligne le directeur du Tour.

Ce Grand départ d'Italie, 70 ans après le premier lancement depuis l'étranger (Amsterdam en 1954), répare donc une anomalie assez inexplicable pour deux pays voisins aussi épris de cyclisme. L'affaire a failli se conclure plusieurs fois mais, pour différentes raisons, a toujours été retardée.

"À la fin du mois de mars 2020, en pleine pandémie, Matteo Renzi, l'ancien maire de Florence et ex-président du Conseil, m'avait envoyé par texto une photo de sa ville avec ce mot : +Florence vide, déserte mais si belle. Je n'ai pas oublié mes rêves de Grand départ. Après la pandémie, voyons+. Ça a réenclenché le truc", raconte Prudhomme, impatient de voir les coureurs arpenter enfin le "musée à ciel ouvert de Florence, les rives de l'Adriatique et la traversée des Apennins".