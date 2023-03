Le Tour de France dévoile son nouveau maillot vert… et ça fait déjà jaser

Petite révolution du côté de chez ASO, la société organisatrice du Tour de France. Alors que l’édition 2023 de la Grande Boucle s’élancera depuis Bilbao le 1er juillet prochain, il a en effet été décidé de relooker le maillot vert, traditionnellement remis au meilleur sprinteur (Wout van Aert l’avait remporté l’année dernière).

Dès le premier regard, on voit d’ailleurs que la couleur a changé, puisque le maillot passe d’un vert clair pastel à un vert plus foncé et sans doute moins facilement reconnaissable dans le peloton. Notons aussi que, contrairement aux années précédentes, les manches et le col auront une couleur différente du reste.

Instigatrice de ce changement de look, Skoda. La marque tchèque, sponsor du maillot vert, a décidé elle aussi de changer ses couleurs en octobre dernier. Il a donc été décidé de suivre cette mouvance en utilisant les deux couleurs principales de Skoda sur maillot vert du Tour.

Un changement drastique qui n’a pas été du goût des internautes. Sur Twitter, un spectateur a estimé qu’ils avaient "tué le maillot vert." Un autre a écrit que selon lui ce "n’était pas top et qu’il allait falloir s’y habituer."

Globalement d’ailleurs, cette nouvelle mouture a récolté pas mal de commentaires négatifs, beaucoup ne comprenant pas les raisons de ce changement qui… n’amène rien de positif.

Ce maillot sera donc porté sur le Tour mais aussi sur Paris-Nice et le Critérium d’après-Tour.