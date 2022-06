Notre zythologue Laurent Munster nous propose le Tour de France 2022 des brasseries. Car oui, en France aussi, on sait faire de la bonne bière.

Chez nos chers voisins français, on décompte plus de 2700 brasseries, contre près de 750 en Belgique. Et oui, la France est le pays européen qui compte le plus de brasseries, qui l’aurait cru ? Le secteur est d’ailleurs en plein boum. Depuis 10 ans, en moyenne, une brasserie s’ouvre tous les deux jours.