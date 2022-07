Le tour de Belgique en kayak insolite de Maxime Richard

A l’heure où tout le monde aspire à un peu de temps libre et de dépaysement, le kayakiste dinantais Maxime Richard s’est amusé à revisiter certains hauts lieux touristiques belges à bord de son embarcation de compétition. Le triple champion du monde de descente de rivière a ainsi sélectionné 6 destinations, au nord et au sud du pays pour redécouvrir, de façon décalée et originale le patrimoine noir-jaune-rouge.

La Radja River à Walibi, le "bain" des éléphants de Pairi Daiza, les célèbres canaux brugeois, le Sunrise Festival et son ambiance déjantée, la ville de Dinant où Maxime est né, vit et s’entraîne mais aussi le plan d’eau de wakeboard de Lakeside Paradise à Knokke. Un tour de Belgique aussi sportif que contemplatif.

"Quand on est dans un kayak, on ne voit pas les choses de la même façon. Le fait d’être sur l’eau, c’est une sensation particulière. Je me suis souvent demandé ce que ça ferait d’être en train de pagayer à tel ou tel endroit. Alors je l’ai fait ! J’ai pris contact avec les responsables de ces différents lieux et endroits, en leur expliquant mon " délire ", mes motivations. Je voulais aussi réunir un panel d’endroits et de destinations qui soient représentatifs de ce qu’on peut faire en été, en Belgique. C’est ma façon à moi de proposer " How to MAX-imize your summer ". Tout le monde a été super réceptif à cette initiative et j’ai vraiment pris beaucoup de plaisir à réunir ces photos et quelques séquences vidéos avec mon équipe. "

Un fameux défi logistique pour le dinantais. "Ça n’a pas été simple d’obtenir toutes les autorisations. Faire du kayak sur les canaux de Bruges, par exemple, c’est interdit. Il a donc fallu être patient pour réussir à convaincre les autorités communales. Mais ça permet vraiment d’apprécier la ville autrement. Je me suis senti privilégié."