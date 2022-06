Le tote bag est polluant, quelles sont les alternatives écologiques au tote bag classique ?

Dommage, puisque l’idée d’un sac solide utilisable pendant plusieurs années a largement prouvé son potentiel et trouvé sa clientèle. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle plusieurs marques se lancent dans la confection de "totebags écoresponsables", dont certains en coton bio et/ou sans imprimé (l’encre utilisée compliquant fortement les possibilités de recycler les sacs).

Mais on peut aussi tout simplement opter pour des sacs conçus à partir de matières textiles plus durables et éthiques que le coton, à l’instar de la marque britannique Ally Capellino qui s’est lancée dans le chanvre. Ou encore de la designeuse Anya Hindmarch qui a lancé une nouvelle version de son fameux sac fourre-tout "I Am A Plastic Bag" en 2020, fabriqué à partir de bouteilles d’eau en plastique recyclées.

La marque suisse BioApply se targue quant à elle de vendre "le tote bag le plus écologique au monde" avec sa gamme wooden. Comme son nom le suggère, ces sacs sont composés de fibres de bois durables issues de forêts européennes.

"Les chutes de bois provenant des forêts européennes sont coupées en petits copeaux puis trempées dans une solution pour réduire la pulpe en pâte. Cette pâte suit un procédé spécifique afin de former des fils de fibres, qui sont ensuite tissés pour fabriquer un tissu en lyocell", précise l’entreprise.

On dit donc "oui" au sac réutilisable pour faire ses courses et pour faire barrage au plastique ! Tout en essayant, dans la mesure du possible, de privilégier l’utilisation de cabas à partir de matières durables. Le chanvre et les fibres de bois, donc… mais aussi le lin ou encore la paille.