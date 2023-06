Le torchon brûle entre les hauts fonctionnaires de Molenbeek et le collège échevinal

Daté de ce lundi 26 juin, c'est un courrier très inhabituel que la bourgmestre de Molenbeek, la socialiste Catherine Moureaux et tous les membres du collège ont reçu. Il émane des cinq plus hauts fonctionnaires de la commune : le Receveur communal, la Secrétaire communale faisant fonction et son adjoint, la DRH et la Directrice des Finances.