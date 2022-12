Le Top des sorties 2022 des auditeurs de Classic 21 Metal

Artiste Album Nombre de votes

Rammstein Zeit 57

Megadeth The sick, the dying and the dead 21

Parkway Drive Darker Still 18

Machine Head Of Kingdom and Crown 17

Ghost Impera 13

Slipknot The End, So Far 10

Lamb of God Omens 9

Hangman's Chair A loner 9

Kreator Hate über alles 9

Arch Enemy Deceivers 9

Brutus Unison Life 8

Lorna Shore Pain Remains 8

Meshuggah Immutable 7

Ozzy Osbourne Patient Number 9 7

Psychonaut Violate consensus Reality 6

Sabaton The Great War 6

Alter Bridge Pawns & Kings 6

Zeal & Ardor Zeal & Ardor 5

Electric Calboy Tekkno 5

Cult of Luna The Long Road North 5

Evil Invaders Shattering Reflections 5

Audrey Horne Carpe Diem 4

Skid Row The gang's all here 4

Amon Amarth The great heathem army 4

Cave in Heavy Pendulum 4

My Diligence The Matter, Form and Powe 4

The Halo Effect Days Of The Lost 4

Gaerea Mirage 3

Behemoth Opvs Contra Natvram 3

Saxon Carpe Diem 3

Stake Love, Death and decay 3

Septicflesh Modern Primitive 3

The Cult Under the midnight sun 3

Dynazty Final Advent 3

Konvent Call down the Sun 3

Malemort Château Chimères 3

Darkthrone astral fortress 3

Five Finger Death Punch Afterlife 3

Disturbed Divisive 3

Crashdïet Automaton 3

Birds in a row Gris Klein 3

BattleBeast Circus of doom 2

Tars I was haunted by the idea that I remember her wrong 2

White Ward False Light 2

Conjurer Patheos 2

Stratovarius Survive 2

Bloodbath Survival of the sickest 2

Avatarium Death 2

Scorpions Rock Believer 2

Nordjevel Gnavhòl 2

Galderia Aeternam 2

Erra Erra 2

Magoyond Necropolis 2

The Devil Wears Prada Color Decay 2

Shadow of intent Elegy 2

Blackbraid Blackbraid 2

Sylvaine Nova 2

Dead Cross II 2

La Muerte Sortilegia 2

Venom There's only black 2

Soulfly Totem 2

Wormrot Hiss 2

Kamizol K EXILE 2

Celeste Assassine(s) 2

Korn Requiem 2

Clutch Sunrise On Slaughter Beach 2

Architects The classic symptoms of a broken spirit 2

Alestorm seventh rum of a seventh Rum 2

Grima Frostbitten 2

Barabbas La Mort Appelle Tous Les Vivants 2

Doodsekader Year One 2

Spiritworld Deathwestern 2

Bloodywood RAKSHAK 2

Deficiency Warenta 2

Absent in Body Parrhesia 1

Agathodaimon Liminal Rite 1

Age of apocalypse Banefyre 1

Angelus Apatrida Mirrorcell 1

Animal as leaders Netherheaven 1

Autopsy Dearth 1

Belakor Ecdisys 1

Black Rain All Belong To The Night 1

Bleed from Within There's Always Blood At The End Of The Road 1

Blind Guardian Seven Words 1

Blue Oyster Cult Remember That You Will Die 1

Breed Machine Fragment : Totenruhe 1

Bukowski Marter 1

Cân Bardd Chants from Purgatory 1

Candlemass Tuiflsrijtt 1

Cannibal Corpse Waranta 1

Chaoseum Violence Unimagined 1

Circle of Silence Starlight and Ash 1

Conjurer Closure/Continuation 1

Crippled Black Phoenix The Agony and Ecstasy of Watain 1

Darko Lightwork 1

Decapitated Atlantis 1

Deficiency Warenta 2

Devil Master Chaing Ghosts 1

Devin Townsend Morbidity Triumphant 1

Disconnected Pavlov's Dawgs 1

Djevel Angels Hung From The Arches Of Heaven 1

Dropkick Murphys Sweet Evil SUn 1

Drudensang Fenice 1

Drudkh TerraNova 1

Elder Dis Morta 1

Ellende Devoured by the oak. 1

Evergrey Worship 1

Exodus Error 1

Fallen Sanctuary Unstoppable 1

Fatima An Hour Before It’s Dark 1

Firtan Ars Moriendi 1

GGGOLDDD All That Has Never Been True 1

Goatwhore Darkbloom 1

Graceless Gnosis 1

Greg Puciato Grim Wisdom 1

Heilung New Audio Machine 1

Hulta Bukowski 1

Hypocrisy Hidden Evolution 1

I Prevail Naa skrider natten 1

Ibaraki Léviathan 2 1

Induction Close 1

Infected Rain Rashomon 1

Insomnium Persona Non Grata 1

Invictus Mainstream Sellout 1

Jack Starr's Burning Starr Father Moon, 1

Jinjer Fossil 1

Kardashev Pain Into Power 1

Kissin 'Dynamite Rumble of Thunder 1

La Maisnie Hellequin Fear and Dagger 1

Let it Out - Lelia Taste 'em All 1

Machine Gun Kelly Bliss of flesh 1

Malevolence Oni 1

Marillion Pathos 1

Messa Kids in a Ghost Town 1

Metal Church Plague God 1

Ministry This Shame Should Not Be Mine 1

Mist of Misery All That Has Never Been True 1

Moonspell Earth Infernal 1

Nestor The Endgame 1

No Return Those Who Hunt At Night 1

Oceans of Slumber This Machine Still Kills Fascists 1

Paleface Morgana 1

Polyphia Souls Of The Innocent 1

Porcupine Tree Anecdoche 1

Protector Electric Elite 1

Queensryche Master Of War 1

Revocation Excessive Outburst Of Depravity 1

Riot City Walk Through Hell 1

Russian Circles Shrine 1

Saor Cancer Culture 1

Satan Malicious Intent 1

Savage Master We are Disconnected 1

Shape of Despair DNA 1

Sigh Repression 1

Soen From down below 1

Soilwork Requiem 1

Sondaschule Blackpool 1

Spite The symbol remains. 1

Stabbing Westward The Orphean Testament 1

Steel Arctus Innate passage 1

Tankard Born from fire 1

Terror The Seven 1

The Doom Dad Coherence 1

The Gathering Blessing in disguise 1

The Hu Wallflowers 1

The Otholith Drif 1

The Warning Argent Moon 1

Theotoxin The God machine 1

Therion. Ellenbogengesellschaft 1

Thornhill Ruska 1

Toxic Origins 1

Treat Unbesiegbar 1

Trixter Övergivenheten 1

Trust Dedication to Flesh 1

Tyrant AsuRa 1

UfoMammut Ecstasies of Never Ending Night 1

ULTHA Folium Limina 1

Vermilia Shiki 1

Warkings Third Eye 1

Watain True Power 1

We came as Romans Severance 1

Whoresnation Not the End of The Road 1

Wiegedood Untamed 1