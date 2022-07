Le top des plus beaux endroits les plus dangereux au monde

A première vue certains clichés dans le monde nous donneraient l’envie de nous y rendre car ils font rêver. Mais attention, il y a danger, Livia Dushkoff, chroniqueuse dans le 8/9 continue, fait le tour des sites qui vont vous conforter de rester dans notre Belgique bien calme. Ces endroits sont en réalité les plus dangereux du monde. Ecoutez plutôt !

Dans le top, on retrouve un lac situé en Russie : signalé comme le plus pollué du monde, le Lac Karatchaï aurait selon une étude américaine le même taux de radioactivité que sur Tchernobyl en 10 jours (une heure au bord du lac et vous risquez de perdre la vie) en raison de présences de déchets nucléaires versés dans les années cinquante.

En Californie le Lac Horseshoe est entouré d’une multitude d’arbres morts autours. Et pour cause, une fissure s’est développée et des évaporations de sulfure se dégagent (risque d’asphyxie). Dans la même lignée, le Lac Nyos situé à proximité d’un volcan au Cameroun est à éviter à tout prix ! En 1986, le sol a émis du dioxyde de carbone et à plus de 27 km tous les habitants sont décédés. Autre style même si cela peut paraître très joli, le Boiling Lake, sur l’île Dominique entre la Martinique et la Guadeloupe, attention de ne pas y tomber car l’eau est à 80 degrés.

Autres endroits dans le monde à éviter : Le Mont Hua en Chine, la Piscine du diable, Zimbabwe, la Porte de l’enfer au Turkménistan et l’Île de Queimada Grande.