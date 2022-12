Le top des meilleurs moments du cube de cette 10e édition Viva for Life !

Mais heureusement, Viva for Life c’est aussi beaucoup d’amour, beaucoup de rires… et beaucoup de moments gênants :

Cette année, Viva for Life a vécu la naissance du tandem Ophélie et Marco, les "Tic et Tac" de l’aventure, qui s’entendaient à merveille… même si les esprits se sont parfois un peu échauffés et que le cube a parfois été témoin de scène de ménage !

Il n’y a pas que "Tic et Tac"… Marco et Sara aussi ont fait plus ample connaissance, notamment autour d’un sujet… un peu touchy : les pets ! L’occasion pour Sara de raconter une anecdote croustillante sur ses années étudiantes, devant un Marco visiblement très amusé.

Et pendant ce temps-là, Ophélie tentait de communiquer avec ses homologues allemands, Wunderbar !

Les défis culinaires ont eu la cote cette année, surtout lorsqu’Ophélie, Sara et Marco ont goûté des piments qui arrachent pour la bonne cause.