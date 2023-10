Le top des bonnes nouvelles du 9 au 15 octobre : 5 infos positives pour tourner le dos à l’horreur

Entre la guerre Israël-Gaza, les alertes à la bombe et les attaques terroristes en France… On a connu des semaines plus agréables. Malgré tout, on a réussi à dénicher quelques bonnes nouvelles passées pour certaines inaperçues, mais qui vont très certainement illuminer cette fin de semaine. Et parce qu’il ne faut pas être avare de bonnes nouvelles, il y a même une info bonus.