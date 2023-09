Une nouvelle étude australienne nous apprend que l'activité physique pourrait favoriser une meilleure santé mentale à très long terme lorsqu'elle est pratiquée dès le plus jeune âge. Les données de plus de 4200 enfants australiens ont été analysées sur une période de huit ans.

"La pratique régulière d'un sport dès l'enfance est associée à un meilleur bien-être mental chez les adolescents", a indiqué le Dr Asad Khan, principal auteur de l'étude, dans un communiqué.

Publiée dans le Journal of Adolescent Health, l'étude va plus loin puisqu'elle met en lumière les nombreux avantages des sports d'équipe, bénéfiques pour la confiance en soi, la sociabilisation, et plus globalement la qualité de vie. "Nous avons constaté qu'il y avait un impact positif sur la santé mentale quel que soit le type de sport, mais que les enfants qui jouaient en équipe en tiraient un plus grand bénéfice", explique le Dr Khan. Et d'ajouter : "Cela pourrait s'expliquer par les aspects sociaux du sport, comme le fait d'être entouré de camarades qui se soutiennent, de pouvoir nouer des amitiés et de travailler pour atteindre un objectif commun".