Cette semaine,"The Lancet" a publié une étude qui révèle que la légendaire chanson "We Will Rock You" de Queen pourrait stimuler la production d’insuline… et ainsi offrir un espoir pour une nouvelle approche du traitement du diabète.



Des scientifiques suisses ont en effet créé un système appelé MUSIC (music-inducible cellular control) qui permet à des cellules humaines modifiées de réagir à la musique en libérant de l’insuline. Et ils ont constaté que certaines fréquences - en particulier le rock - pouvaient déclencher une réponse insulinique significative. "We Will Rock You" de Queen s’est avérée la plus efficace, stimulant jusqu’à 70% de la production d’insuline en seulement 5 minutes.

Et même si davantage de recherches sont évidemment nécessaires pour rendre cette méthode disponible pour les patients, il est doux de penser que le système MUSIC pourrait un jour permettre aux patients de contrôler leur taux d’insuline en écoutant de la musique. Affaire à suivre !