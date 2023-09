Le top des bonnes nouvelles du 18 au 24 septembre : 5 infos pour égayer le week-end

FILAO promet notamment une baisse des émissions de CO2 liées à la production plastique mais aussi des modes de fabrication plus écologiques grâce aux énergies renouvelables et à l’optimisation de l’eau. C’est donc non seulement une bonne nouvelle environnementale mais en plus, cela va permettre à la Belgique de dépendre moins de l’étranger en matière de recyclage.