Le top des bonnes nouvelles du 14 au 20 août : 5 infos pour garder le sourire

Les fans du groupe légendaire Gun N’Roses ont pu se réjouir cette semaine car le groupe a sorti de manière officielle son dernier single "Perhaps". La chanson qui avait fuité sur les juke-boxes des bars le week-end dernier est désormais disponible via les stations de rock Audacy depuis le 17 août.

Selon un communiqué de presse d’Audacy, la chanson a été "écrite et enregistrée par Axl Rose, Slash et Duff McKagan cette année", et marque leur "première nouvelle composition collective et leur premier enregistrement ensemble en 30 ans depuis The Spaghetti Incident en 1993…".