Le top des bonnes nouvelles du 11 au 17 septembre : 5 infos pour terminer la semaine en beauté

Une avancée scientifique majeure a eu lieu un peu par hasard : des scientifiques ont découvert une bactérie qui pourrait prévenir du paludisme. Cette maladie à l’origine de plus de 600.000 décès par an, est particulièrement létale chez les jeunes enfants et sévit notablement en Afrique subsaharienne. Près de la moitié de la population mondiale serait susceptible de contracter le paludisme. La malaria (autre nom de la maladie) est déclenchée par un parasite transmis par la piqûre d’un moustique. La découverte de cette bactérie par les chercheurs permettrait de ralentir voire d’inhiber la propagation du parasite chez les moustiques et ainsi d’éviter l’infection chez l’Homme.