Le top des bonnes nouvelles de la semaine du 7 au 13 août : 5 infos positives pour sortir la tête de l’eau

Ne culpabilisez plus avec les fameux 10.000 pas par jour recommandés ! Car une étude menée par des chercheurs de l’Université médicale de Lodz en Pologne et de l’École de médecine de l’Université John Hopkins aux États-Unis vient de révéler que dès 2300 pas quotidiens, le risque de maladies cardiovasculaires commence déjà à diminuer. Et cerise sur le gâteau : chaque tranche de 500 pas supplémentaire fait encore diminuer ce risque de 7%.

Alors bien sûr, il n’y a pas de secret : plus vous marchez, mieux c’est. Mais ce qu’il faut retenir c’est que chaque pas compte, et chaque pas en plus s’avère être un pas vers une meilleure santé !