Dans un monde parfois morose, il est important de célébrer les petites victoires et les moments de joie. Et si on prenait une petite pause pour se concentrer sur les histoires positives qui redonnent foi en l’avenir ?

Cette semaine encore, l’actualité nous a offert son lot de bonnes nouvelles : voici des initiatives solidaires inspirantes, des décisions bienvenues et des histoires touchantes qui réchauffent le cœur.