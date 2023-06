Le top des bonnes nouvelles de la semaine du 5 au 11 juin : 5 infos pour booster le moral

Une découverte majeure dans le traitement du cancer du poumon permettrait de réduire le risque de décès. Selon les résultats d’un essai clinique de cinq ans, la prise d’un nouveau médicament permettrait, après chirurgie, d’augmenter la survie des patients de 10% avec des effets secondaires limités.

Même si ce traitement n’est prescrit que pour une partie des cancers du poumon, il s’agit néanmoins d’une excellente nouvelle et d’une grande avancée. Et ce, lorsqu’on sait que le cancer du poumon touche particulièrement les fumeurs, mais qu’il est aussi le plus courant et le plus mortel dans le monde.