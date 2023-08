Consommer des fraises régulièrement permettrait notamment d’améliorer ses fonctions cognitives et de faire baisser sa tension artérielle, selon une nouvelle étude présentée au meeting annuel de l’American Society of Nutrition.

Riches en vitamines et en antioxydants, les fraises ne se contentent pas de jouer un rôle sur la fonction cognitive et la santé cardiovasculaire, elles aident également à stimuler le système immunitaire et à protéger les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres. Quant aux fibres qu’elles contiennent, comme de nombreux fruits, elles permettent de faciliter le transit intestinal et plus largement d’améliorer la santé digestive.