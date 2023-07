Le top des bonnes nouvelles de la semaine du 3 au 9 juillet : 5 infos qui donnent la pêche

L'espérance de vie à la naissance pour la population totale s'élevait à 81,7 ans en Belgique l'année dernière, en progression de 13 jours (+0,04 an), selon l'office belge de statistique, Statbel.

Celle des femmes est de 83,8 ans et celle des hommes de 79,5 ans, mais l'écart tend à se réduire : elle a diminué de 92 jours (-0,25 an) pour les femmes, tandis qu'elle a augmenté de 111 jours (+0,3 an) pour les hommes.

L'espérance de vie à la naissance en Région flamande reste la plus élevée du pays, avec 82,6 ans (-23 jours, soit -0,06 an), alors qu'elle est de 81,6 ans en Région de bruxelloise (+112 jours, soit +0,3 an) et de 80 ans en Région wallonne (+53 jours, soit +0,14 an).