Le top des bonnes nouvelles de la semaine du 3 au 9 avril : 5 infos pour terminer la semaine en beauté

Et enfin, on termine par une belle histoire : c’est la tatoueuse Whang-od, âgée de 106 ans, qui a eu l’honneur de faire la couverture du Vogue Philippines d'avril, devenant ainsi le modèle le plus âgé à être en Une du magazine depuis sa création.

Whang-od est la plus ancienne tatoueuse traditionnelle de la tribu Kalinga aux Philippines et une des premières femmes à pratiquer cet art, traditionnellement réservé aux hommes. Elle a imprimé les symboles de la tribu Kalinga sur la peau de milliers de personnes qui ont fait le pèlerinage jusqu'au petit village de Buscalan, et a suscité un regain d’intérêt pour la pratique ancestrale du tatouage sur bâton et épine - qu’elle a d’ailleurs enseigné à sa nièce, pour préserver la tradition.

En mettant en lumière Whang-od et son héritage, Vogue Philippines lutte contre l’âgisme et met en avant la richesse et la diversité de la culture philippine. Well done !