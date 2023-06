En milieu de semaine, le Tournaisien Olivier Vandecasteele - de retour depuis moins d'une semaine dans notre plat pays, après 455 jours de détention en Iran - s'est exprimé via un communiqué :

Je vais bien. Après 15 mois de détention arbitraire, je reprends petit à petit contact avec une autre réalité : celle d’une belle semaine dans notre tendre Belgique démocratique. Le décalage est immense.

Il poursuit : "L’ampleur de votre soutien m’émeut profondément. Je suis ébahi par toutes vos actions et attentions – petites et grandes (...) je voulais vous remercier pour la bienveillance qui nous entoure depuis mon retour, ma famille et moi. Il y a beaucoup d’amour, ce qui nous permet de renouer discrètement et tranquillement."